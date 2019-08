© foto di Mattia Verdorale

"Rocco non si ferma". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) sul mercato della Fiorentina: "I viola stringono per De Paul: l'Udinese vuole 35 milioni e non accetta contropartita tecnica. Difesa: vicini anche Tonelli e Jorge. Montella e Commisso, sfogo per gli arbitri".