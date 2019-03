"Il mese delle verità" titola il Corriere Fiorentino oggi in edicola: "Con l'Europa oramai impossibile da raggiungere in campionato, a Pioli non resta che puntare tutto sulla Coppa Italia per raddrizzare la stagione. Ma il futuro dell'allenatore viola sembra già segnato: su chi punteranno i Della Valle per la panchina?".