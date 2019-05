Fiorentina, Corriere Fiorentino: "Montella, il poker da evitare"

Questa sera al "Franchi" Fiorentina-Milan. Viola reduci da una stagione pessima e con l'obiettivo di non renderla peggio di quanto non lo sia già. Milan che si gioca la Champions League e di conseguenza anche il futuro dei big, legato alla massima competizione continentale. Grande ex della sfida, l'allenatore dei gigliati. "Montella, il poker da evitare" è il titolo scelto dal Corriere Fiorentino oggi in edicola. "Al Franchi arrivano i rossoneri, l'allenatore non ha mai perso più di tre gare di fila" si legge. Evidenziate le parole dell'allenatore: "Ci manca serenità, sono preoccupato per la squadra. Ai fiorentini dico: metteteci un po' d'affetto".