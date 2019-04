© foto di Marco Frattino

Spazio alla Fiorentina nel taglio basso della prima pagina del Corriere Fiorentino in edicola. "Fiorentina nel limbo (per la pareggite)", il titolo del quotidiano che sottolinea i quindici pareggi della formazione di Pioli in questa stagione. Il record in un campionato a venti squadre appartiene all'Inter del 2004-05 (18 gare terminate in parità), la formazione toscana può batterlo.