© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La volta buona", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina. Pioli accorcia le distanze tra Fiorentina e Inter e becca Spalletti: "Certi numeri contro Luciano sono fatti per essere cambiati. Ha allenato squadre più forti delle mie, ma ci stiamo avvicinando. L'occasione è giusta". Tra domani e mercoledì in Coppa Italia Firenze si appresta a vivere 4 giorni di passione.