Fiorentina, Il QS: "C'è l'intesa con Prandelli, Commisso deve dare l'ok"

La partita contro il Parma dovrebbe essere stata l'ultima di Beppe Iachini sulla panchina viola. Secondo il QS ci sarebbe già anche il sostituto: "C'è l'intesa con Prandelli, Commisso deve dare l'ok". Prandelli accetterebbe un contratto fino a giugno e si starebbe discutendo in queste ore di dettagli . Divorzio scontato da Iachini? Certo, anzi quasi, perché dagli USA non filtrano notizie. Domani la squadra e Iachini si ritroveranno, e quello sarà il momento per rendere pubblica la decisione: meglio farlo di persona e guardarsi in faccia. Se Iachini dovesse realmente venire sollevato dall'incarico, poi a libro paga ci sarebbero ben 3 allenatori, per una cifra lorda che supera i 6 milioni di euro.