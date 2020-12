Fiorentina, Il QS: "C'è lo spettro della B, Prandelli fa lo psicologo"

Acque agitate in casa Fiorentina. "C'è lo spettro della B, Prandelli fa lo psicologo" scrive Il QS in edicola stamani. Prandelli potrebbe ricorrere ai giocatori che hanno risentito meno del momento negativo della Fiorentina. Bonaventura e Duncan, ad esempio, poco utilizzati da Iachini e dallo stesso Prandelli, potrebbero fare da traino al gruppo. In casa viola servirà avviare un'operazione tranquillità per provare a risalire la china. Gol e psicologia: questa la strada da seguire. In attacco la situazione rimane critica: al momento rimane difficile capire chi tra Vlahovic, Cutrone e Kouamé possa prendere per mano la squadra e iniziare a segnare.