Fiorentina, Il QS: "Prandelli, tre mosse per ritrovare Ribery"

Tre mosse per ritrovare Ribery. Una delle prime missioni di Prandelli è sicuramente quella di far decollare di nuovo il campione francese, che da valore aggiunto si era trasformato in operaio delle ripartenze, spesso lontano dalla porta. La prima idea è quello di riportato più sulla trequarti, da regista semi avanzato. Missione numero due: liberarlo dal raddoppio di marcatura. Misura numero tre: Ribery dovrà essere messo in condizione di utilizzare il suo micidiale dribbling il più vicino possibile all'area di rigore. Lo scrive il QS.