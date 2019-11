© foto di Giacomo Morini

"Ribery, è tornato il leader. Grinta e due assist", scrive Il QS in edicola questa mattina. Nella giornata di ieri la Fiorentina ha battuto in amichevole la Virtus Entella (5-1 il punteggio finale per i viola). Il francese ex Bayern Monaco non segna, ma è protagonista della gara: due assist vincenti e tanto impegno, anche a muso duro contro gli avversari.