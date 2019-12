© foto di marik

"Caos viola, troppa improvvisazione", scrive questa mattina Il QS-La Nazione dopo il terzo ko di fila della Fiorentina di Montella, sconfitta ieri sera in casa dal Lecce di Fabio Liverani. L'ennesimo passo indietro di una squadra insicura. Tanti problemi sottovalutati e un mercato fatto in fretta. Commisso al termine della partita: "Fischiate me, non la squadra".