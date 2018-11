Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Lafont ha superato Sportiello"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lafont ha superato Sportiello", si legge questa mattina sulle pagine del QS-La Nazione. I numeri parlano chiaro: il viola ha preso meno gol. Lafont in 9 partite ha subito 7 reti. Sportiello ne ha incassate 24 in 11 partite. L'anno scorso Sportiello alla Fiorentina nelle prime 9 giornate aveva subito 10 reti, una in più rispetto al francese in questa stagione.