© foto di Federico De Luca

"Ribery si accende ma splende Montiel. Che eurogol con il Perugia", scrive questa mattina Il QS-La Nazione dopo il successo in amichevole della Fiorentina contro il Perugia. Nel test contro la squadra di Oddo, Ribery (con indosso anche la fascia di capitano) mostra grandi progressi in vista della sfida con la Juventus alla ripresa del campionato. Bene anche Pulgar, pericoloso su palla inattiva e schierato, a sorpresa, come centrale di difesa.