Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Simeone-Chiesa, un caso da risolvere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Simeone-Chiesa, un caso da risolvere", si legge questa mattina sulle colonne del QS-La Nazione. I segnali lasciati in campo, i passaggi ritardati, il clamoroso errore in contropiede. La delusione del Cholito all'uscita del campo e la rabbia sfogata in panchina. Il quarto pareggio consecutivo della Fiorentina mete in evidenza ancora una volta i limiti nella gestione del match.