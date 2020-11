Fiorentina, La Gazzetta dello Sport: "Ribery deve far decollare Vlahovic"

Nei suoi primi giorni di lavoro, Cesare Prandelli ha già cominciato a confrontarsi con Ribery. L'idea è quella di avvicinarlo all'area di rigore avversaria: "I due gravi infortuni che hanno condizionato l'ultimo anno del francese - spiega La Gazzetta dello Sport - sono stati frutto di interventi cattivi (Tachtsidis e Barella) nelle zone centrali del campo, dove l'attaccante viola spesso scende per andare a prendere palla". Prandelli vorrebbe invece lasciargli libertà d'azione negli ultimi trenta metri, dove Franck può fare la differenza.

In attacco ci dovrà essere spazio anche per Vlahovic: "Il gioiello serbo, paragonato spesso a Ibrahimovic e a Dzeko, è finito in un tunnel dal quale ancora oggi fatica ad uscire". Per lui la Fiorentina ha rifiutato offerte importanti, l'ultima in ordine di tempo del Lipsia, e Prandelli ha assicurato a Commisso, Barone e Pradè di credere nell'attaccante classe 2000. L'idea del tecnico è garantirgli sei o sette partite da titolare, a patto di vedere la giusta determinazione nel gioiello viola.