© foto di Mattia Verdorale

"Amrabat viola, oggi la verità". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Nazione in edicola stamani in riferimento al centrocampista dell'Hellas Verona che la Fiorentina sta trattando e cercherà di definire oggi. La trattativa è in dirittura d'arrivo, ma Amrabat arriverà a Firenze solamente a giugno, rimanendo obbligatoriamente a Verona questi ultimi 6 mesi.