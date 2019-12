Fiorentina, La Nazione: "C'è Florenzi per Montella"

"C'è Florenzi per Montella". Titola così La Nazione questa mattina in edicola in riferimento al probabile prossimo acquisto della Fiorentina, ovvero Alessandro Florenzi: "La società viola sta per chiudere per l’esterno della Roma e sempre con i giallorossi punta al prestito di Kalinic. Le mediazioni di Pradè e di Montella (entrambi molto legati a Florenzi) hanno fatto subito la differenza nella volontà dell’esterno che ha fatto scivolare in secondo piano i tentativi di Samp e Inter. Ora l’accelerata definitiva con la Fiorentina pronta a chiudere per il prestito con un diritto di riscatto – comunque non obbligatorio – da far valere a giugno. Riscatto in ogni caso pesante, visto che la valutazione di mercato del giallorosso sfiora i 25 milioni di euro".