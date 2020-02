© foto di WilMan

"C'è l'Atalanta, Firenze unita". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Nazione nella sua sezione sportiva. Alle ore 15:00 le due compagini scenderanno in campo: "Gasperini ieri ha ricordato di non aver mai vinto a Firenze da quando allena l’Atalanta (brutto segno) e non solo per questo, da zero a cento, durante la settimana avrà moltiplicato per mille le motivazioni. Molti interrogativi precedono la partita: come si comporteranno nei confronti di Gasperini i tifosi viola. Come se la caveranno il giovane arbitro Mariani e l’addetto al Var, Nasca, dopo la bufera fra lo stesso Commisso, la Juve e Nicchi? In quale clima, fra sospetti di vario genere e rancori nascosti da un tentativo di diplomazia, oggi alle 15 i giocatori scenderanno in campo?".