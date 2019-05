Fiorentina, La Nazione: "CdA viola, ecco tre scenari. Sfuma Traorè"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina dedica in prima pagina, in taglio alto, uno spazio alla Fiorentina con il titolo: "CdA viola, ecco tre scenari. È saltato l'affare Traorè". La tematica viene poi approfondita nell'apertura della sezione sportiva con il titolo: "Salta Traorè". L'Empoli - si legge - dice che le carte in mano al club gigliato sono nulle. Attesa per il CdA di venerdì: arriva un nuovo manager?