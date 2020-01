© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa-Cutrone: viola da corsa". Titola così in prima pagina La Nazione questa mattina in edicola in riferimento al tandem d'attacco a cui Iachini si affiderà per affrontare questa sera il Napoli. Stasera Cutrone dovrebbe giocare in coppia con Chiesa, per il resto Iachini è intenzionato a confermare la squadra e il modulo su cui ha deciso di puntare".