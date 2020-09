Fiorentina, La Nazione: "Chiesa: tutto in quindici giorni"

"Chiesa: tutto in quindici giorni". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno delle pagine de La Nazione sul futuro di Federico Chiesa: "L’apertura del patron e la proposta giusta per far partire l’attaccante. Juve (forse) di nuovo in pole, Pioli spinge forte sui dirigenti del Milan. Commisso ’apre’, Chiesa aspetta, Iachini lo utilizza (e ringrazia). Due settimane ancora e il futuro del gioiello viola non sarà più assediato da dubbi, domande impossibili, perplessità. Due settimane ancora, infatti, e il primo mercato del post-lockdown tirerà giù la serranda (lunedì 5 ottobre). E Chiesa dove sarà? E’ questo insomma ’il dubbione’ con la cui la Fiorentina affronterà i prossimi 15 giorni di trattative e le due sfide di campionato".