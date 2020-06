Fiorentina, La Nazione: "Chiesa-United si può fare"

"Chiesa-United si può fare". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva su La Nazione in edicola stamani in riferimento al figlio d'arte della Fiorentina: "Commisso ha aperto la corsa (da 60 milioni) all’attaccante. United favorito. In Italia l’Inter in vantaggio sulla Juve per il pressing di Conte".