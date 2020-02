© foto di Mattia Verdorale

"Ciclone viola da 70 milioni". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione sulla Fiorentina e sul mercato in entrata con tanto di soldi spesi: "Iperattiva nelle ultime 48 ore al limite dalla frenesia mercatizia, la Fiorentina ha concentrato nel finale la maggior parte dei colpi di riparazione per il presente (dopo Cutrone anche Duncan, Igor e a sorpresa il giovane Agudelo) e quelli di costruzione per il futuro (Amrabat, Kouamé)".