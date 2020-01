© foto di Mattia Verdorale

"Cutrone a oltranza". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Nazione in edicola oggi. La trattativa per il ritorno dell'ex attaccante rossonero in Italia continua: "Sul piatto undici milioni. Reparto da rinforzare, nel mirino anche un secondo attaccante. Piatek, cifre troppo alte per i viola".