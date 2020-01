© foto di Mattia Verdorale

"Cutrone c'è, Pedro saluta". Uno entra, uno esce in casa Fiorentina. Ieri all'aeroporto di Peretola è arrivato il nuovo attaccante viola Patrick Cutrone direttamente dal Wolverhampton con il mercato della società gigliata che è entrato ufficialmente nel vivo. In uscita invece si tratta la cessione di Pedro in Brasile dove in pole per il centravanti c'è il Flamengo.