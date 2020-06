Fiorentina, La Nazione: "E Berardi torna in pole"

"E Berardi torna in pole". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola stamani in riferimento ad uno dei nomi di mercato accostati alla Fiorentina: "L’attaccante del Sassuolo obiettivo sensibile soprattutto con la partenza di Chiesa. Belotti sempre nel mirino.Virata decisa su Berardi, ma non dimenticare Belotti".