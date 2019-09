"È l'ora di Chiesa". Titola così il quotidiano La Nazione questa mattina in edicola sulla Fiorentina e sul suo gioiellino Federico Chiesa: "Domani Atalanta-Fiorentina a Parma. Federico non segna in campionato da 936 minuti e vuole battere Gasperini. Montella conferma modulo e titolari". Con molta probabilità la formazione darà quella vista scendere in campo contro la Juventus.