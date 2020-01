© foto di Mattia Verdorale

"Ecco 15 milioni per Duncan". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola stamani in riferimento al primo obiettivo viola di mercato, ovvero Duncan del Sassuolo: "Forte del sì del giocatore ghanese, il club viola sta cercando di trovare un accordo con il Sassuolo per Duncan. I 20 milioni richiesti dal club sono considerati davvero troppi. Pradè sarà a Milano da lunedì e lì si presenterà con l’ultimo rilancio: e per 15 milioni Duncan potrebbe diventare un altro rinforzo viola".