Fiorentina, La Nazione: "Forza Castro , ti meriti la dieci"

vedi letture

Il nuovo numero dieci della Fiorentina è Gaetano Castrovilli. "Forza Castro , ti meriti la dieci", il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola stamani sul classe '97: "Maglia pesante per il giovane centrocampista. Per lui è un sogno che diventa realtà. Tanto orgoglio, tantissima responsabilità. E’ un distintivo che brilla e una responsabilità che pesa, ci vogliono i piedi buoni e la testa giusta per indossare la maglia numero 10 a Firenze".