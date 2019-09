© foto di Mattia Verdorale

"I segreti di Franck". Titola così il quotidiano La Nazione questa mattina in edicola sull'attaccante francese della Fiorentina: "Ribery ha già conquistato tutti: la vita in albergo, la ricerca della casa adatta per ospitare la famiglia (con 5 figli). Quanti complimenti per Montella".