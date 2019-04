65esimo compleanno per Giancarlo Antognoni, il mito che ha legato la sua vita a Firenze. Per l'unico dieci tanti messaggi di affetto, quello non manca mai all'ex fantasista. Gli auguri sono arrivati da ogni parte del mondo, SMS e Whatsapp infiniti, di legge, a cui il club manager viola risponderà con calma anche nei prossimi giorni.