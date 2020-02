vedi letture

Fiorentina, La Nazione: "Il ruggito di Duncan"

"Il ruggito di Duncan". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola stamani in riferimento alla presentazioni di ieri del calciatore ex Sassuolo. Ecco alcune parole dalla conferenza: "La Fiorentina ha tutto quello di cui un calciatore ha bisogno. E’ un club molto forte, è molto avanti rispetto ad altre squadre, ha un pubblico che ti spinge a andare oltre e ti permette di esprimere al massimo il tuo potenziale. Per un giocatore avere un club così è una cosa molto importante. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni".