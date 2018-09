Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Cristiano Ronaldo, ecco il verdetto: un turno di squalifica in Champions

Napoli, Luperto: "Insigne fondamentale. CR7? In campo non si guarda nessuno”

Nuytinck, splendida rovesciata: ma per la Lega è autogol di Badelj

Torino, Djidji: "Felice dell'esordio. Importante non aver perso"

Euro 2024 sarà giocato in Germania. Battuta la Turchia

Torino, Baselli: "Dopo il ko col Napoli siamo cresciuti in cattiveria"

Torino, Cairo: "Europa? Non dico obiettivo per scaramanzia"

Totti e il secondo Spalletti: "Ora non ti servo più e rompi il cazzo?"

Totti e Braida: "Nel 1988 voleva portarmi al Milan, i miei dissero di no"

Fiorentina, Cognigni: "Rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella leader"

Serie A, live dai campi: Juve e Napoli in campo, out Lykogiannis

TOP NEWS ore 17 - Euro 2024 in Germania. CR7: un turno di squalifica

