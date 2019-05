Fiorentina, La Nazione: "Inter e Juventus in pressing per Chiesa"

© foto di Mattia Verdorale

"Il rinvio". Questo il titolo de La Nazione sul vertice d'urgenza convocato dalla Fiorentina subito dopo la partita col Genoa che si sarebbe dovuto svolgere in data odierna ma che è stato spostato alla giornata di domani: "Il CDA della Fiorentina slitta a domani mattina. Inter e Juventus in pressing per Chiesa".

Il futuro del numero 25 viola - "Chiesa nuovi intrecci". Questo il titolo a pagina 5 dedicato agli intrecci di mercato intorno a Federico Chiesa: "L'Inter alza il pressing, i nerazzurri e le contropartite. Sfida con la Juventus".