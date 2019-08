© foto di Mattia Verdorale

"L'amore infinito". Questo il titolo che La Nazione dedica in prima pagina in edicola stamani al ritorno di Badelj in maglia viola, con la presentazione del giocatore avvenuta nella giornata di ieri: "Badelj nuovo leader della Fiorentina: "Mai smesso di sentirmi viola". In conferenza col croato c'erano naturalmente anche il ds viola Daniele Pradè e Joe Barone. Quest'ultimo ha rassicurato di nuovo tutti sul futuro del numero 25 viola: "Giocherà con Chiesa".