Fiorentina, La Nazione: "L'idea Rojo per i viola"

"L'idea Rojo per i viola". Titola così a pagina nella sua prima pagina della sezione sportiva La Nazione sull'interesse dei gigliati per il difensore del Manchester United. Secondo il quotidiano sono stati avviati i primi contatti col difensore: "Pradè avrebbe avuto un contatto anche con il Manchester United per valutare la possibilità di arrivare al difensore argentino Marcos Rojo, classe 1990. Centrale ma con la possibilità anche di essere utilizzato come terzino sinistro, Rojo può essere un’operazione che la Fiorentina inizia a tessere ora con l’obiettivo di finalizzarla a giugno. Il difensore sudamericano ha una valutazione che arriva a circa 9 milioni di euro".