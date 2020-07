Fiorentina, La Nazione: "La scelta di Commisso: Iachini confermato, tifosi divisi"

"La scelta di Commisso: Iachini confermato ma i tifosi sono divisi". Titola così in taglio alto sulla propria prima pagina La Nazione in riferimento alla decisione presa dal presidente viola di tenere il tecnico ascolano: "Avanti con Iachini e siccome l’ha deciso Commisso c’è poco altro da aggiungere. Se non che evidentemente il coraggio di assumersi le responsabilità non difetta al proprietario della Fiorentina, essendo stata sua – poco più di un anno fa – la scelta poi rivelatasi sbagliata di mantenere Montella sulla panchina viola".