Fiorentina, La Nazione: "Lotta al palazzo: Rocco in azione"

© foto di Mattia Verdorale

"Lotta al palazzo: Rocco in azione". Titola così nella prima pagina della sua sezione sportiva La Nazione in riferimento alla Fiorentina e in particolare al suo presidente: "Diritti tv, futuro del calcio, stadio e centro sportivo. I temi da affrontare prima di tornare negli Stati Uniti. Ma il presidente si dedicherà anche alla squadra che deve reagire dopo il ko".