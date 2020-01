"Maxi offerta per Pedro". Titola così in prima pagina La Nazione sulla Fiorentina e sul mercato in uscita dove il primo nome è quello dell'attaccante brasiliano Pedro. La società viola avrebbe ricevuto una grossa offerta di undici milioni di euro da parte del Gremio. Il club brasiliano ha chiamato la Fiorentina chiedendo la punta: oggi ci sarà un nuovo contatto. Pradè&Co hanno già pronto il sostituto che sarà Patrick Cutrone.