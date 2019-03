"Muriel illude i viola, l'Atalanta passa tre volte" titola La Nazione dedicando il taglio alto della sua prima pagina alla sfida di ieri sera, Atalanta-Fiorentina, che metteva in palio tre punti pesanti per la corsa all'Europa. Dopo il pirotenico pari in Coppa Italia questa volta hanno la meglio gli orobici per 3-1.