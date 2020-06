Fiorentina, La Nazione: "Niente rischi per Ribery"

vedi letture

"Niente rischi per Ribery". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva dell'odierna edizione de La Nazione in edicola stamani in riferimento al rientro in campo dell'ex Bayern Monaco: "Il francese risente ancora dell’operazione alla caviglia ma sta trovando la condizione migliore. Possibile partenza a gara in corso".