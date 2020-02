© foto di Mattia Verdorale

"Per la Juventus è sempre Pasqua". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla sconfitta della Fiorentina per 3-0 contro la Juventus: "Scandalo a Torino per il secondo rigore su Bentancur". Decide la doppietta di Ronaldo su rigore e in seguito De Ligt.