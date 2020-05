Fiorentina, La Nazione: "Pezzella vede oltre: «Puntate su Milenkovic»"

"Pezzella vede oltre: «Puntate su Milenkovic»". Questo il titolo a pagina 55 che La Nazione dedica alle parole di German Pezzella. Il capitano ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Queste le sue parole: "In Italia nessun giovane è forte come Nikola. Vi racconto l’isolamento in casa per il Covid, quella paura non mi è ancora passata".