Fiorentina, La Nazione: "Pjaca prova a riaccendersi"

© foto di Federico De Luca

"Pjaca prova a riaccendersi", scrive Il QS-La Nazione in edicola questa mattina. I viola, quarti in classifica, cercano il cambio di marcia in trasferta: per ora un solo punto in tre partite. Confermato il modulo offensivo con Pjaca dal primo minuto. Biancocelesti tesi dopo due ko in sette giorni.