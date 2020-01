Fiorentina, La Nazione: "Politano, porte aperte"

© foto di Mattia Verdorale

"Politano, porte aperte". Si apre così l'edizione odierna de La Nazione questa mattina in edicola, in riferimento al possibile ritorno di fiamma tra la Fiorentina e Matteo Politano: "Il fatto che sia saltato lo scambio con Spinazzola permette al club viola di far riemergere la proposta fatta a suo tempo all’Inter. Marotta appena ieri ha ribadito che il futuro dell’esterno offensivo sarà risolto nei prossimi giorni e senza fretta, ma è chiaro che dopo lo stop all’operazione con la Roma, la pretendente principale a Politano torna ad essere la Fiorentina".