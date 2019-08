© foto di Mattia Verdorale

"Pulgar nel motore". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Nazione. La scena la prenda il possibile prossimo acquisto viola: Erick Pulgar dal Bologna: "I viola stanno per chiudere col mediano cileno del bologna". Ieri l'accelerata con il giocatore che ha chiesto ai rossoblù di andare via. Siamo ai dettagli della trattativa.