Fiorentina, La Nazione: "Rocco-arbitri: guerra del Var"

"Rocco-arbitri: guerra del Var". Titola così La Nazione in apertura nella sua sezione sportiva in riferimento alle parole di Rocco Commisso dopo gli episodi dubbi nella gara contro la Lazio: "Proprio non decolla il rapporto fra Commisso e la classe arbitrale, già messa nel mirino dopo Juventus-Fiorentina del 2 febbraio con uno sfogo che fece notizia per l’ampiezza e la durezza delle accuse. Il presidente chiede rispetto: «Servono regole per l’uso del Var, c’è la tecnologia e bisogna utilizzarla». I rischi di un attacco frontale".