Fiorentina, La Nazione: "Rocco rilancia"

© foto di Mattia Verdorale

"Rocco rilancia". Titola così in prima pagina La Nazione facendo riferimento al rilancio di offerta che può fare la Fiorentina per portare il numero dieci dell'Udinese De Paul a Firenze: "La Fiorentina arriva ad offrire 35 milioni per l'argentino (ma prima deve vendere Simeone)".