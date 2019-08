Fiorentina, La Nazione su De Paul: "Non è finita

© foto di Mattia Verdorale

"Non è finita". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Nazione in riferimento al possibile affare De Paul-Fiorentina: "Viola e Udinese si parlano per De Paul. Dalbert a Firenze, Biraghi all'Inter". Il numero dieci dell'Udinese resta il sogno proibito della Fiorentina e la trattativa rimane in sospeso. Ma Commisso spinge: "Lo vedrei bene in maglia viola".