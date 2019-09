© foto di Mattia Verdorale

"One show man". Si apre così l'inserto sportivo de La Nazione questa mattina in edicola dedicando il suo titolo a Franck Ribery: "Protagonista in campo e fuori anche con gli scherzi. E uno ha avuto come 'vittima' Rocco Commisso". Un vero e proprio leader in casa Fiorentina. All'età di 36 anni l'ala francese incanta con le sue giocate e sta facendo impazzire Firenze.