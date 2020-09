Fiorentina, La Nazione: "Subito Belotti (da avversario)"

"Subito Belotti (da avversario)". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in edicola oggi sul calendario di Serie A della Fiorentina. I viola alla prima giornata affronteranno il Torino in casa: "Calendario, sorteggio equilibrato e senza «strisce choc» contro le grandi. Ha dovuto affrontare calendari peggiori nella sua vita la Fiorentina, che fra poco più di due settimane ripartirà in casa contro il Torino. Poi Inter in trasferta (sarà l’esordio per i nerazzurri, fermi alla prima di campionato), Samp al «Franchi» e Spezia al «Picco»".